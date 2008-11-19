Президент відбув до Харкова

Київ. 19 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у рамках заходів із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні Президент проведе Всеукраїнський урок пам`яті у Харківській спеціалізованій школі № 62. (У прямому ефірі урок транслюватимуть НТКУ та «5-й канал»).

У селі Черкаська Лозова Дергачівського району Харківщини В.ЮЩЕНКО візьме участь у відкритті Меморіалу пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

У рамках поїздки він також ознайомиться з роботою ВАТ «Турбоатом».