Президент відбув до Харкова
10:05, 19 листопада 2008Харьків
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Уточнена програма візиту
Київ. 19 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Харківської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у рамках заходів із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні Президент проведе Всеукраїнський урок пам`яті у Харківській спеціалізованій школі № 62. (У прямому ефірі урок транслюватимуть НТКУ та «5-й канал»).
У селі Черкаська Лозова Дергачівського району Харківщини В.ЮЩЕНКО візьме участь у відкритті Меморіалу пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
У рамках поїздки він також ознайомиться з роботою ВАТ «Турбоатом».
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