ХАЗ підняв у небо Ан-74ТК-300

Харків. 21 листопада. УНІАН. Сьогодні відбувся перший політ літака АН-74ТК-300, який виготовлений Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХГАПП) на замовлення Управління цивільної авіації Лівії по міждержавному контракту на постачання повітряних судів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства промислової політики України.

У повідомленні наголошується, що ХГАПП вперше за останні три роки зібрав літак.

Ан-74ТК-300 створений в результаті глибокої модернізації базової моделі Ан-74, має значно поліпшені аеродинамічні характеристики, а також новий сучасний інтер`єр пасажирського салону.

За рівнем оснащення системи бортового приладового устаткування, комфорту в пасажирському салоні, рівню шуму та викидів шкідливих речовин в атмосферу Ан-74ТК-300 повністю відповідає вимогам норм ІСАО 2015. А сучасне навігаційне та радіокомунікаційне устаткування дає можливість експлуатувати літак у складних метеоумовах.

Основними перевагами моделі є висока економічність і рентабельність літака, можливість експлуатації в будь-яких кліматичних умовах, а також повна відповідність дизайну та рівню комфорту пасажирської кабіни сучасним міжнародним вимогам і стандартам.

Довідка УНІАН. У жовтні 2005 року Управління цивільної авіації Лівійської Арабської Народної Соціалістичної Джамахерії та Харківське державне авіаційне виробниче підприємство ратифікували договір на постачання нового літака Ан-74ТК-300 в VIP-компоновці.

Згідно з угодою, літак повинен бути поставлений замовникові впродовж трьох місяців від початку фінансування, яке лівійська сторона зобов`язалася розпочати з другої половини листопада 2005 року.

Раніше ХДАВП отримало від Лівії замовлення на виготовлення двох літаючих госпіталів, на базі Ан-74ТК-200С. Передбачалося, що з початком експлуатації машин Ан-74 буде укладено контракт на будівництво в Лівії бази технічного обслуговування українських літаків Ан-74 і Ан-140-100.