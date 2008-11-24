ФК Харків програв Ворсклі

08:01, 24 листопада 2008
Харьків
0 0

Результати туру

Харків. 24 листопада. УНІАН. В матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків програв на виїзді полтавській Ворсклі з рахунком 1:2.

Голи забили Маркоські 21, Деспотовські 75 - Рібейро 39.

Дніпро сенсаційно поступилося аутсайдерові нинішнього чемпіонату - сімферопольській Таврії, а Карпати відібрали очки у донецького Металурга.

Результати 16-го туру:

Дніпро - Таврія 0 : 1 (Хайдучек 70)

Ворскла - ФК Харків 2 : 1 (Маркоські 21, Деспотовські 75 - Рібейро 39)

Карпати - Металург Д 1 : 1 (Худобяк 18 - Даніловській 45)

Арсенал - Чорноморець 1 : 0 (Олійник 75)

Шахтар - ФК Львів 2:0 (Гай 52, Адріано 60)

Металіст - Зоря 2:1 (Ганцарчик 8, Фомін 42, - Цимакурідзе 52 пен.)

Металург З - Кривбас 0:0

Зустріч Іллічівець – Динамо перенесена на 5 грудня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter