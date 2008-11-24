У Харкові обчистили «Медвежатник»

12:22, 24 листопада 2008
Харьків
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Порушено кримінальну справу

Харків. 24 листопада. УНІАН. Сьогодні вночі у Харкові невідомі пограбували магазин «Медвежатник», розташований на площі Повстання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, подія сталася близько 3-ї ночі.

Про масштаби пограбування не повідомляється.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 186 (ч.3) Кримінального кодексу України. Міліція провадить слідство, повідомили в ЦЗГ.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, магазин «Медвежатник» спеціалізується на продажу сейфів.

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