Вийшов конверт «75-і роковини Голодомору в Україні 1932-1933»

Харків. 24 листопада. УНІАН. 22 листопада у поштовому відділені «Харків-1» відбулося спеціальне погашення конверту «75-і роковини Голодомору в Україні 1932-1933».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, конверт із зображенням дівчинки-харків`янки, яка стала свідком та жертвою тих страшних подій, випущений «Укрпоштою» та видавництвом «Марка України» накладом 600 тисяч екземплярів.

У заходах спецапогашення конверту взяв участь заступник голови облдержадміністрації Ярослав ЮЩЕНКО, який проштемпелював перші 100 конвертів та поставив на них свій підпис. Саме ці конверти були подаровані філателістам, які зібралися на Головному поштамті області.

За словами представників відділенння пошти «Харків-1», конверти зі спеціальним штемпелем дійсні для поштових відправлень протягом одного року з дати спецпогашення.

Після спецпогашення конвертів «75-і роковини Голодомору в Україні 1932-1933» штемпель із надписом «Пам’ятаймо!», із зображенням хреста і зазначеними на ньому датами «1932-1933» - та надписом «Харків-1, 22.11.2008» передається на погашення всіх відправлень, які протягом дня будуть здійснюватись на Головному поштамті.

Наприкінці робочого дня спецштемпель був ліквідовиний.