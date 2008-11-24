У Харкові судитимуть банду Царка

Харків. 24 листопада. УНІАН. На Харківщині завершено розслідування та направлено до суду справу щодо організованого злочинного угруповання на чолі із мешканцем Харкова, відомим у кримінальних колах на прізвисько «Царьок».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

За даними начальника УБОЗ Головного управління УМВС України в Харківській області Володимира ФРОЛОВА, злочинне угруповання у складі шести осіб скоїло понад 20 злочинів протягом 2007-2008 років. Переважно це пограбування, здирництва та шахрайства. Ці злочини вони скоювали під виглядом працівників міліції. Крім того, ватажок злочинної групи використовував посвідчення громадської організації ”Слобідський кіш”, яка є частиною організації ”Українське козацтво”.

За словами В.ФРОЛОВА, лідер ОЗУ «Царьок» (1966 р. н.) працював охоронцем на одному з ринків у Харкові. Там він придбав кілька комплектів камуфляжної форми охоронців та посвідчення, схожі на посвідчення міліціонерів.

Члени ОЗУ у вечірній та нічний час відстежували на території ринку та прилеглих територіях одиноких перехожих, насамперед, чоловіків напідпитку, неповнолітніх та жінок, після чого підходили до них, представляючись працівниками органів внутрішніх справ, обшукували і насильницьким шляхом заволодівали грошима і особистими речами потерпілих. Крім того, вони ошукували громадян біля аптек: підкидали їм шприци та наркотичні засоби, і погрожуючи затриманням, вимагали значні суми коштів.

Членів ОЗУ було затримано на початку 2008 року. Очікується, що на початку 2009 року розпочнеться судовий розгляд кримінальної справи, ймовірно, Київським районним судом міста Харків, зазначили у прес-службі ГУБОЗу.