Завтра у 2 районах Харкова відключать воду і тепло

Харків. 24 листопада. УНІАН. Завтра 25 листопада в частинах Комінтернівського та Червонозаводського районів буде обмежено водопостачання.

Як повідомляє сайт міськради, відключення води в цих районах відбудеться у зв’язку з ремонтними роботами.

Зокрема, в Комінтернівському з 7.00 до 20.00. виводиться в ремонт ділянка тепломагістралі для усунення дефекту на подаючому трубопроводі Ф=500мм з відключенням опалювання і гарячого водопостачання в 92 житлових будинках, 4 школах, 1 дитячому комбінаті, 1 лікувальній установі. Об`єкти розміщується на території, обмеженої вул. Костичева, вул. Зернова, вул. Киргизька, пр-т Гагаріна, вул. Каштанова, провулок Хуторянський.

У Червонозаводськом районі з 7.00 до 20.00 виводиться в ремонт ділянка тепломагістралі для усунення дефекту на подаючому трубопроводі Ф=500мм з відключенням опалювання і гарячого водопостачання 66 житлових будинків, 2 шкіл, 2 дитячих комбінатів (вул. Азербайджанська, пр. Гагаріна, вул. Грозненська, вул. Комсомольська, вул. Макіївська).