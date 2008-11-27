Частина Київського р-ну без води

Харків. 27 листопада. УНІАН. Частина Київського району сьогодні залишився без води.

Як повідомляє сайт міськради, за інформацією КП «ВТП «Вода», 27 листопада о 9.00 на перехресті Бєлгородського шосе та вулиці Чкалова виявлено пошкодження на водогоні діаметром 1000 мм.

На час проведенням відновлювальних робіт тимчасово відключені від водозабезпечення споживачі мікрорайонів селищ Шишківка та Жуковського, Бєлгородського шосе до селища П’ятихатки. Роботи з ліквідації пошкодження на водогоні будуть тривати до повного його усунення.