Погода на вихідні

Харків. 28 листопада. УНІАН. У суботу в Україні місцями туман, без опадів, вдень 1-6° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 29 листопада мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень у західній частині невеликий, на Закарпатті та в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ, в горах місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. Вночі та вранці в Україні місцями тумани. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в карпатському регіоні та на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Одещини та Південному узбережжі Криму до 5° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині місцями 8-13°; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

30-1 грудня в Україні хмарно з проясненнями. 30 листопада невеликий дощ, вночі у західних, північних та центральних областях подекуди з мокрим снігом, лише вночі у східній, а вдень у західній частині без істотних опадів. 1 грудня переважно без опадів, лише у східних областях та в Приазов`ї невеликий дощ. В Україні місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні до 8° тепла, 30 листопада в східних областях та на півночі Лівобережжя до 2° морозу; вдень 3-8° тепла, 30 листопада на Одещині та в Криму, 1 грудня у південній частині та на Закарпатті 8-13°; в Карпатах вночі від 1° тепла до 3° морозу, вдень 1-4° тепла.

2 грудня вночі у північних, західних та центральних областях, вдень на півночі Лівобережжя невеликі опади переважно у вигляді дощу, на решті території, а 3 грудня в Україні без істотних опадів. Тепла погода з температурою вночі 1-7° тепла, вдень 4-10°; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 10-14°, в Криму до 17°.

У найближчі 6-10 діб в Україні утримається тепла без істотних опадів погода, місцями з туманами, лише впродовж доби 8 грудня у західній частині невеликі опади та зниження температури на 3-6°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

По області також мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

30 листопада -1 грудня на Київщині хмарно з проясненнями. 30 листопада невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, 1 грудня без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

2-3 грудня у столичному регіоні без істотних опадів, лише вночі 2 грудня невеликий дощ. Тепла погода з температурою вночі 1-7° тепла, вдень 4-9.

4-8 грудня утримається тепла без істотних опадів погода, місцями з туманами.