Сьогодні позачергова сесія міськради

Харків. 3 грудня. УНІАН. Сьогодні відбудеться 28 позачергова сесія міської ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, у порядку денному - 13 питань.

Зокрема, депутати мають внести зміни до міського бюджету, затвердити кошториси витрат на виконання Програми «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури м. Харкова на 2008-2011 роки», внести зміни до кошторису витрат на 2008 рік на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2007–2010 роки».

Також у порядку денному питання про надання додаткової пільги зі сплати податку на прибуток на 2009 рік КП «Харківські теплові мережі», про надання пільг з плати за землю на 2009 рік, про нагородження Почесною грамотою Харківської міськради.

Сесія розпочнеться о 12.00 і проходитиме у сесійній залі Харківської міської ради (пл. Конституції, 7).