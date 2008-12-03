Металіст отримав від УЄФА попередження

Харків. 3 грудня. УНІАН. Харківський Металіст виступив зі зверненням до своїх уболівальників, проінформувавши їх про те, що УЄФА винесла попередження команді через недозволені дії фанатів.

Прес-служба клубу інформує, що на адресу Металіста прийшов лист, у якому УЄФА повідомляє керівництво клубу про те, що 18 вересня на виїзному матчі в Стамбулі Бешикташ — Металіст українські уболівальники на 88-й хвилині запалили два файери.

Рішення УЄФА було таким: попередити Металіст. За повторні подібні дії буде вжито штрафних санкцій, йдеться у зверненні Металіста.