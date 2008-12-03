Сьогодні у Харкові гра на Кубок УЄФА

Харків. 3 грудня. УНІАН. О 21.45 у Харкові на стадіоні «Металіст» розпочинається черговий матчі групового турніру на Кубок УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, місцевий Металіст приймає грецький Олімпіакос.

У Харкові без опадів, невеликий туман, прохолодно.

На матч продано близько 23 тисяч квитків із 40 тисяч наявних.

Напередодні обидві команди мали пригоди – Металіст не зміг вчасно вилетіти з Криму після гри з Таврією, а Олімпіакос через великий туман не зміг 2 грудня приземлитися у Харкові і змушений був робити посадку у Києві, а вже потім летіти до столиці Слобожанщини. Греки прибули на 3 години пізніше запланованого.

Тренери зізнаються, що команд не влаштовує нічия. У випадку виграшу команда виходить у наступне коло змагань, сказав тренер Олімпіакоса.

Гру транслює телеканал УТ-1. Триватиме он-лайн-конференція в Інтернеті.