22-річний чоловік після розлучення підірвав себе на кладовищі
18:21, 05 грудня 2008Харьків
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Трагедія в Полтавській області
Харків. 5 грудня. УНІАН. В Оржицькому районі Полтавської області 22-річний чоловік після розлучення з дружиною підірвав себе.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Полтавській області, трагедія сталася увечері 4 грудня.
За їхніми даними, 22-річний чоловік покінчив життя самогубством на сільському кладовищі: він прив`язав до тіла 200-грамову тротилову шашку, яку потім підірвав. Шансів вижити у нього не було.
Можливою причиною, яка підштовхнула сільського жителя до самогубства, у міліції називають душевну травму, яку він міг отримати після розлучення. Якраз у день самогубства районний суд розлучив його з дружиною.
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