Долар не хоче йти вниз

Харків. 10 грудня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися зростанням котирувань – 7,5150/7,6050 грн., ціни на російську валюту склали 0,2630/0,2710 грн., котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 9,7530/9,8760 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,2981/1,2983 дол. США (вівторок – 1,2855/1,2857).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.