На дорогу Київ-Харків-Довжанський кинуть $ 400 млн.

Харків. 10 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР) про надання кредиту в розмірі 400 млн. дол. на реконструкцію дороги Київ-Харків-Должанський і підвищення рівня безпеки дороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив голова Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Вадим ГУРЖОС.

Він уточнив, що на реконструкцію дороги планується виділити 300 млн. дол., а на підвищення безпеки руху на дорогах – 100 млн. дол.

Угода про кредит, який заздалегідь розрахований на 17 років, планується підписати наступного року.