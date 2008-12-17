На Турбоатом націлився російський олігарх Григоришин

Харків. 17 грудня. УНІАН. Російський олігарх Костянтин ГРИГОРИШИН є ініціатором рейдерських атак на ВАТ «Турбоатом».

Про це заявила голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про сили, яким вигідна негайна приватизація «Турбоатому».

«Григоришин! Це захист від нього. Саме він хоче цей об’єкт і він цього не приховує», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Рейдерська атака на Турбоатом була організована безпосередньо командою ГРИГОРИШИНА», - наголосила голова ФДМУ.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, у разі, якщо ця спроба виявиться вдалою, то ВАТ «Турбоатом» щорічно буде приносити російському олігархові понад 100 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Президента України ЮЩЕНКА, які він оприлюднив 19 листопада 2008 року під час відвідування ВАТ «Турбоатом», протягом останніх років це підприємство пережило 35 судових справ і багато рейдерських атак.