Експерти назвали політиків-щасливців 2008 року

Харків. 30 грудня. УНІАН. Експерти називають голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА і прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО політиками, яким найбільше щастило у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві результати експертного опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи».

Зокрема, В.ЛИТВИНА назвали політиком-щасливчиком 18 експертів, а Ю.ТИМОШЕНКО – 16.

Шестеро експертів назвали політиками, яким найбільше щастило у році, що минає, мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та колишнього голову ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

П’ятеро експертів політиком-щасливчиком вважають главу Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГУ.

Натомість 26 експертів найбільш нещасливим політиком року назвали Президента України Віктора ЮЩЕНКА, 16 експертів вважають таким лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, 8 експертів назвали найбільш нещасливим політиком року Ю.ТИМОШЕНКО.

Опитування проводилося 23-28 грудня, всього було опитано 32 експерти.