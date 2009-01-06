Аваков засуджує дії Газпрому

Харків. 6 січня. УНІАН. Газотранспортна система Харківської області після припинення подачі газу з Росії працює у звичному режимі.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

За офіційною інформацією, у понеділок, 5 січня, о 19.40 з боку Росії було припинено подачу газу по газопроводу Острогожськ - Шебелинка. По цій вітці газ доставлявся на Шебелинку і за системою газопроводів розподілявся між споживачами Харківської області. Близько 21.00 5 січня заступник губернатора Олег ШАПОВАЛОВ поінформував, що на той момент Харківщина «недоотримувала 1,1 млн. кубічних метрів газу кожну годину».

Коментуючи ситуацію сьогодні, А.АВАКОВ повідомив, що станом на 10.30 ранку 6 січня тиск у магістральних газопроводах на території Харківської області становить понад 30 атмосфер, що є нормою. «Всі системи газопостачання області працюють у штатному режимі. Ми не допустили ніяких аварійних або примусових відключень. Проводяться планові заходи, що забезпечують стабільний тиск в системі», - поінформував А.АВАКОВ.

За його словами, «фахівці облдержадміністрації уважно відстежують ситуацію з газопостачанням області в надзвичайних умовах відключення подачі газу з боку Росії. В області сформований і постійно діє оперативний штаб».

Губернатор зазначив, що така надзвичайна ситуація передбачалася, і фахівцями облдержадміністрації заздалегідь був розроблений план заходів, який тепер уводиться в дію під керівництвом оперативного штабу. Цей план спрямований на зниження споживання газу областю в цілому з урахуванням збереження газопостачання пріоритетних об`єктів – лікарень, шкіл, дитячих садів, об`єктів соціальної сфери, підприємств харчової промисловості, хлібозаводів. «Ми розраховуємо зберегти стабільну подачу тепла, гарячої води і варильного газу населенню», - наголосив А.АВАКОВ.

Для вирішення цих завдань, зазначив він, на деяких об`єктах задіюються альтернативні джерела енергії, збільшений підйом газу з підземних сховищ, збільшено видобуток природного газу газодобувними підприємствами області.

«Я упевнений, - заявив А.АВАКОВ, - що ми зуміємо справитися з цією украй непростою ситуацією і забезпечити нормальне енергозабезпечення області».

Водночас, зазначив губернатор, він «не може не прокоментувати позицію російського «Газпрому», який у черговий раз і знову в розпал морозів поставив нас у таке складне становище».

А.АВАКОВ вважає, що «ціна від 250 до 450 доларів за тисячу кубометрів газу, яку пропонує «Газпром» при незмінній ціні на транзит, – це абсолютно неприйнятні умови».

«Така ціна газу, - заявив губернатор, - ударить по кожному жителю України і приведе до колапсу в економіці країни. 250-450 доларів – це від 30 до 250 відсотків підвищення всіх комунальних тарифів. Це зниження рентабельності, а значить і платоспроможності значної кількості підприємств. Це зростання вартості всіх товарів і послуг. Це безробіття і зубожіння населення».

При цьому А.АВАКОВ вважає позицію НАК «Нафтогаз України» «єдино правильною і економічно обгрунтованою: середньоєвропейська ціна на газ вводиться паралельно з середньоєвропейською ціною на транзит газу».

«Крім того, - заявив він, - я вважаю абсолютно неприпустимим тон переговорів між сторонами. Не можна вести розмову з другом, братом і сусідом, як любить нагадувати «Газпром», і тримати на скроні співбесідника зведений пістолет. Так не провадяться партнерські переговори і не встановлюються добросусідські відносини».

А.АВАКОВ висловив сподівання, що «керівництво Росії не допустить погіршення відносин між нашими братськими країнами. І що керівництво України докладе всі зусиль для укладення контракту між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз Україна» на ринкових, паритетних, партнерських засадах».