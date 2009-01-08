Курси валют у комбанках Харкова

Дані на 8 січня

Харків. 8 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 8 січня: «Мегабанк» - купівля долара - 7,9 грн. (продаж - 8,5 грн.), євро - 10,3 грн. (12 грн.), «Меркурій» - 8,2 (8,6), 11 (11,8), «Реал-банк» - 7,9 (8,3), 11,15 (11,75), «Факторіал-банк» - 8,15 (8,65), 11,05 (11,8), «Базис» - 8,15 (8,6), 10,3 (11,5) відповідно, повідомляє SQ. НБУ встановив на 8 січня такі офіційні курси гривні до іноземних валют (за 100): долар США - 770, російський рубль - 26,198, євро - 1026,564.

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