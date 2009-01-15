Стадіон Металіст реконструюють раніше наміченого

Харків. 15 січня. УНІАН. До грудня 2009 року у Харкові планується відкриття оновленого стадіону еліт-класу «Металіст» - значно раніше, ніж передбачено програмою підготовки цього міста до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву на спільній прес-конференції, присвяченій ходу реалізації програми з підготовки та проведення у Харкові фінальної частини Євро-2012, зробили Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та перший віце-президент Федерації футболу України, заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО.

«Стадіон є центром, від чого розпочинається відлік можливості проведення в конкретному місті матчів фінальної частини Євро 2012. Є стадіон – значить буде Євро. Тому всі наші зусилля спільні, скоординовані і абсолютно злагоджені з точки зору організації і фінансування», – сказав С.СТОРОЖЕНКО.

«У грудні 2009 року стадіон буде зданий, – запевнив С.СТОРОЖЕНКО, – і це буде стадіон еліт-класу», – додав він.

Він, що повідомив стадіон «Металіст» буде вміщати 42 тисячі глядачів, це буде третя за розміром арена в Україні, відвідувачі матчів, зокрема, будуть повністю захищені від будь-яких погодних явищ новим дахом, що будується.

Сьогодні, запевнив С.СТОРОЖЕНКО, будівельні роботи ведуться трьомастами працівниками постійно у дві з половиною зміни. «300 чоловік трудяться без вихідних і свят», - сказав він.

За інформацією віце-губернатора, будівництво одного глядацького крісла на стадіоні обходиться в 3-4 тисячі євро, а значить для того, щоб побудувати стадіон з нуля необхідно 1 млрд.200 млн. грн.

«У Харкові стадіон куди дешевше реконструювати, ніж збудувати новий. Це буде дешевше, а класом він буде вищий», - відмітив С.СТОРОЖЕНКО.

Фінансування робіт на «Металісті», за словами М.ДОБКІНА, здійснюється з трьох джерел: обласний, міський бюджети і за рахунок коштів стратегічного інвестора (компанії DCH, яка планує інвестувати в розвиток міста більше $600 млн.).