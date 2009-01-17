В неділю Україну засипатиме снігом

Харків. 17 січня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. На Лівобережжі сніг та мокрий сніг (на півночі подекуди сильний), місцями налипання мокрого снігу, на сході - ожеледь. На решті території невеликий сніг, в Криму мокрий сніг з дощем.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в західних та Одеській областях 6-11° морозу; вдень 0-5° морозу, на крайньому півдні від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 12-17° морозу, вдень 5-10° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Києві та області у неділю очікується мінлива хмарність. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу. У столиці протягом доби 2-4° морозу.