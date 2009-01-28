«Березіль» готовий до бунту

Харківський державний академічний драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка «Березіль» потерпає від постійного недофінансування з боку обласного управління культури і в разі продовження такої практики може вдатися до радикальних заходів протесту, включаючи голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву сьогодні зробив на зборах колективу голова профспілки працівників культури театру ім. Т. Г. Шевченка Микола МОХ.

«Ми попереджаємо облдержадміністрацію, управління культури і туризму, якщо фінансування буде в такому розмірі, а це приблизно 30 % від того, що потрібно, то ми вдамося до більш радикальних заходів: страйків, голодувань, судових позовів, будемо звертатися навіть до суду з прав людини у місті Гаага», - заявив М.МОХ.

Збори шевченківців звинуватили начальника Головного управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Ніну СУПРУНЕНКО у недотриманні постанов Кабінету міністрів України та Указу Президента України, а також у постійних спробах обмеження фінансового забезпечення театру.

Голова незалежної профспілки «Сцена», Народний артист України Юрій ГОЛОВІН заявив, що «Ніна Антонівна веде свою політику: їй чимось не подобаються академічні театри, зокрема театр ім. Т. Г. Шевченка. Постанови Кабінету міністрів трактуються таким чином, як подобається тільки Ніні СУПРУНЕНКО».

Зважаючи на «непрофесійні», як вони вважають, «дії та свідоме порушення законодавства України, невиконання постанов уряду, Указу Президента та абсолютне байдуже ставлення до долі провідного театру», учасники зборів висловили недовіру Н.СУПРУНЕНКО і ухвалили рішення клопотати перед обласною держадміністрацією та Міністерством культури і туризму України про її відставку.

«Всі проблеми нашого забезпечення, - заявив Ю.ГОЛОВІН, - визначаються Кабінетом міністрів України, а не наказами місцевих чиновників».

В той же час, як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, губернатор Арсен АВАКО сьогодні заявив, що фінансування всіх держустанов, «починаючи з театрів, які фінансуються з держбюджету, й, закінчуючи, гаражем в облдержадміністрації» - скрізь у цьому році бюджет скорочено на 30-40%%, а подекуди й до 60%».

За словами А.АВАКОВА, сьогодні перед керівниками державних структур стоїть питання про те, як звести баланс, коли грошей не вистачає навіть на виплату заробітної плати й автоматично виникає питання про скорочення.

«По-перше, скасовуються вакансії. Працюючі пенсіонери, як це не сумно, йдуть на пенсію. Таке ж питання стоїть перед главами райдержадміністрацій, переді мною, директорами театрів і училищ, де вже держзамовлення скорочено на 20%. Це питання стоїть перед керівниками абсолютно всіх держструктур. Не буде такого, що криза не торкнеться якоїсь окремої галузі. Такого не буде. Економіка єдина, баланс єдиний», - сказав А.АВАКОВ.