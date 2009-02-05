На Салтівці знайдено тіла трьох людей

Харків. 5 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові в районі Салтівки, на перехресті вулиці Героїв праці та проспекту Тракторобудівників, були знайдені мертвими троє людей – двоє чоловіків і жінка.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Сергій ДЯГЕЛЄВ, подія відбулася сьогодні вночі, і міліція в цей час шукає її можливих очевидців.

За його словами, особи всіх трьох загиблих людей встановлені.

Одразу після повідомлення на місце події прибула слідчо-оперативна група, представники МВС, прокуратури. Деталі про хід слідства будуть повідомлені пізніше, сказав С.ДЯГЕЛЄВ.