На Харківщині оголошено штормове попередження

Харків. 6 лютого. УНІАН. На п’ятницю, 6 лютого, в Харківській області оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні МНС в Харківській області, у п`ятницю на території області спостерігатиметься ускладнення погодних умов, зокрема, в окремих районах очікується сильний туман, слабка видимість – від 200 до 500 метрів, на дорогах ожеледиця.

За прогнозом синоптиків, температура по області вночі від – 1° до +4°, день +1° +6°, у Харкові вночі близько 0°, вдень +1° +3°.

В управлінні зазначили, що через погодні умови в четвер не зміг у повному обсязі приймати літаки Харківський аеропорт. Зокрема, вдень не прибув рейсовий пасажирський літак з Відня.