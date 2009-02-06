Курси валют у банках Харкова

Долар 8,1 – 8,3 грн.

Харків. 6 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 6 лютого: Мегабанк - покупка долара - 8,15 грн. (продаж - 8,4 грн.), євро - 10,4 грн. (11 грн.), Меркурій - 8,26 (8,4), 10,5 (11), Реал-банк - 8,3 (8,4), 10,5 (10,85), Факторіал-банк - 8,1 (8,45), 10,4 (10,86), Базис - 8,15 (8,42), 10,4 (11) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 6 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 5 лютого – 770.0000) 100 EUR – 987.8330 (на 5 лютого – 986.9860) 10 RUR – 2.1207 (на 5 лютого – 2.1381).

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