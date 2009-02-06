Авіарейс Дюсельдорф - Харків відміняється

Харків. 6 лютого. УНІАН. Авіарейс Дюсельдорф – Харків буде тимчасово відмінений.

Про це SQ повідомив директор фірми «Еталон» (замовник рейса) Микола Дорогий. За його словами, зараз завантаження літака недостатнє, тому рейс виходить нерентабельним. Крім того, квитки на авіарейси до Німеччини авіакомпанії Wizz Air дешевші.

«При зниженні ціни квитка рейс був би збитковим», - відзначив М.Дорогий.

За його словами, останній політ цього авіарейсу відбудеться 6 лютого.

М. Дорогий також відзначив, що польоти в західнонімецьке місто планується відновити 26 червня 2009 р. Очікується, що до цього часу ціни на квитки у авіакомпаній вирівняються.

Перший рейс з Харкова до Дюсельдорфа був здійснений 12 грудня 2008 р. Дозвіл Державної авіаадміністрації України на польоти отримала німецька авіакомпанія Germania Express. Польоти здійснювалися кожну п`ятницю на лайнері Боїнг 737-700. Вартість квитка в один бік становила від 190 євро.