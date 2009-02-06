Бабичев отримав нову посаду

Харків. 6 лютого. УНІАН. Начальником обласного управління у справах сім’ї та молоді призначений Анатолій БАБИЧЕВ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, розпорядження про це підписав губернатор Арсен АВАКОВ.

А.БАЧИЧЕВ протягом останніх років працював помічником заступника голови облдержадміністрації Людмили БЄЛОВОЇ.

На новій посаді А.БАБИЧЕВ змінив Миколу ПАХНІНА, який на початку січня 2009 р. був переведений на посаду радника А.АВАКОВА.