Торги доларом відкрилися зростанням котирувань
12:38, 06 лютого 2009Харьків
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Новини Міжбанку
Харків. 6 лютого. УНІАН. Торги доларом на українському міжбанківському валютному ринку відкрилися на рівні 8,04/8,18 грн.
Ціни на російську валюту піднялися до 0,2190/0,2245 грн., котирування по євро-гривні пішли вгору – до 10,2635/10,4725 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,2784/1,2785 дол. США (четвер - 1,2830/1,2831).
У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH з котируваннями – 7,70/7,79 грн.
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