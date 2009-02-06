Рубль вийшов з валютного коридору

Харків. 6 лютого. УНІАН. Під час торгів на валютній секції ММВБ курс бівалютного кошика вчора вперше пробив рівень 41 руб.- верхню межу коридору, встановлену ЦБ Росії два тижні тому. Про це пише сьогодні видання «Коммерсантъ». Зокрема, укладалися угоди: з доларами за курсом 36,32 руб./$ і з євро за курсом 46,7875 руб./?.

Втім, глава департаменту операцій на фінансових ринках Банку Росії Сергій Швецов заявив у четвер, що навряд чи доведеться «великою кров`ю» захищати рівень в 41 руб., оскільки рахунок поточних операцій збалансований, а відтік капіталу слабшає.

Нагадаємо, влітку 2008 року валютний курс у Росії складав 22-23 руб./$. Таким чином, він підвищився з того часу приблизно на 60%.