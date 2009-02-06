Богословська розбереться з коаліцією

Харків. 6 лютого. УНІАН. Матеріали Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України і забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках будуть передані в Генеральну прокуратуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Звертаючись до уряду і коаліції, він сказав: «Ми знаємо, де ваші порушення».

За словами О.ЄФРЕМОВА, бурхлива реакція з боку коаліції на попередній звіт голови ТСК Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ свідчить про те, що матеріалів комісії «торкнулися найболючішого».

Він заявив, що звинувачення в причетності членів фракції Партії регіонів і в цілому партії до діяльності компанії «РосУкрЕнерго» дуже сумнівні. О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що ця компанія «приятелює, насамперед, з «помаранчевим блоком» і постійно проводить свій час у Секретаріаті Президента, про що чомусь не говорять представники правлячої коаліції».

О.ЄФРЕМОВ порекомендував представникам коаліції розібратися між собою.

Він зазначив, що «нинішній прем`єр-міністр України в минулому керувала «Єдиними енергетичними системами» і двічі пограбувала всю країну з таким порядком цифр, які навіть важко уявити взагалі-то розумній і такій, що розуміє щось у математиці людині».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада України не затвердила проект постанови “Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України і забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках”, внесений головою ТСК, депутатом від ПР Інною БОГОСЛОВСЬКОЮ. “За” його прийняття проголосували тільки 192 народних депутати з 437, зареєстрованих у сесійному залі.

ВР своїм рішенням відмовилася прийняти до уваги попередній звіт ТСК і направити його Президенту України, Кабінету міністрів України, Раді національної безпеки та оборони України, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України.

Проектом постанови також пропонувалося визнати, що зрив переговорів про укладання контрактів про постачання газу в Україну і його транзит територією України привів до тяжких наслідків для країни і громадян.

Також проектом передбачалося визнати, що проголошені керівництвом Російської Федерації звинувачення на адресу України в крадіжках природного газу не підтвердилися, а тимчасове вилучення газу з транспортної системи не мало на меті крадіжку газу, а було тимчасовим вилученням у зв`язку з технічними проблемами переведення ГТС України в зворотний режим.

Крім того, ТСК пропонувала депутатам визнати, що українська сторона діяла непрофесійно, провокувала конфлікт і здійснила скоординований шантаж російської сторони, що привело до зриву постачань газу, а Генпрокуратура України, СБУ мали порушити кримінальні справи за фактах зловживань службовим становищем.