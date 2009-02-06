Прокуратура перевірить підприємства-боржники

Харків. 6 лютого. УНІАН. Обласна прокуратура проведе перевірку всіх підприємств, які мають борги із заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

На його думку, у законодавстві обов’язково має бути прописана норма про відповідальність роботодавців за борги із заробітної плати. «Законодавство дає можливість людям, у яких немає совісті – керівники, власники підприємств, – піти від відповідальності», - сказав В.СИНЧУК.

Вину за непогашення боргів із заробітної плати В.СИНЧУК покладає саме на роботодавців. «Вчора була поставлена задача перевірити всі підприємства , які є боржниками, так як три чверті цих підприємств – це економічно активні підприємства», - зазначив В.СИНЧУК.

«Не заплатив зарплату – повинна бути відповідальність», - наголосив прокурор.