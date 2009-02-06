Одеса просить писати правду про Євро-2012

Одеса. 6 лютого. УНІАН. Із закликом до всіх журналістів центральних і місцевих ЗМІ залишатися патріотами і чесно виконувати свій професійний обов`язок, зокрема, щодо висвітлення підготовки і проведення фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, звернувся сьогодні Одеський муніципальний департамент з підготовки Євро-2012.

Як вказується в заяві, текст якої переданий агентству УНІАН, в одеситів викликала здивування поширена деякими ЗМІ інформація про незадовільну оцінку Генеральним секретарем УЄФА Девідом ТЕЙЛОРОМ підготовки міських об`єктів до майбутнього чемпіонату, яку він нібито висловив, ділячись враженнями з журналістами від відвідин 3-4 лютого Одеси.

Повідомляється, приміром, що нібито «Д.ТЕЙЛОР висловив незадоволення ходом робіт на стадіоні «Чорноморець».

Хоча насправді, підкреслюється в заяві, «на брифінгу, даному перед відльотом з Одеси, глава делегації УЄФА відзначив ентузіазм міської влади і громадськості в справі підготовки до Євро-2012».

Експерти, котрі відвідали стадіон «Чорноморець», Куликове поле, залізничний вокзал Одеси, реконструкції міжнародного аеропорту і ознайомилися з проектом, також відзначали на зустрічі з мером Едуардом ГУРВІЦЕМ «хороший темп робіт з реконструкції стадіону «Чорноморець», висловили задоволення вибором Куликового поля як місця для фан-зони.

Під час зустрічі Е.ГУРВІЦ оголосив про рішення надати клубу «Чорноморець» стадіон «Спартак», що знаходиться в комунальній власності, для проведення матчів вищої ліги України з тим, щоб надати допомогу клубу «Чорноморець» для прискорення реконструкції стадіону. Мер міста також припустив, що другою фан-зоною можуть стати Потьомкінські сходи, де традиційно одесити і гості міста відзначають День міста.

У свою чергу, Генеральний секретар УЄФА висловив захоплення залізничним вокзалом, порівнявши його з палацом. Таких красивих і чистих вокзалів немає навіть в Англії, відзначили члени делегації, яким сподобалося і саме місто, що вирізняється європейським плануванням і архітектурою. За визнанням Д.ТЕЙЛОРА, мер Одеси справив враження людини, котра здатна виконати всю необхідну роботу для підготовки міста до фінального турніру Євро-2012, йдеться в заяві.