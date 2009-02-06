Синчук відкидає думку, що потрійне вбивство справа рук маніяка

Слідство має до десятка версій учорашнього потрійного вбивства у Харкові в районі Салтівки, але версія серійного маніяка не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив на прес-конференції прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

«Кількість версій і напрямків, по яких зараз працюють, до десяти, і поки що питань більше, ніж відповідей», - сказав В.СИНЧУК.

«Ми розглядаємо версію, що вбивство скоєне людиною з певними фізичними і психічними відхиленнями, але це не означає, що це зробила людина, яка серійно цим займається, яка живе цим і отримує від цього задоволення», - зазначив прокурор.

В.СИНЧУК відмітив, що скоєний злочин – «це цинічний виклик суспільству, правоохоронній системі». Він запевнив, що правоохоронні органи докладуть максимум зусиль для якнайскорішого розкриття цього вбивства. На разі слідство веде слідче управління МВС області.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого у Харкові в одному з найбільш густонаселених районів «Салтівка» були знайдені мертвими троє людей – двоє чоловіків і жінка.