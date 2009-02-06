У суботу в Харкові великий теніс

Харків. 6 лютого. УНІАН. У суботу і неділю в Харківському Палаці спорту «Локомотив» національні збірні проведуть матч на Кубок Федерації з великого тенісу.

У п’ятницю відбулося жеребкування, які визначило пари серед учасників змагань.

В суботу, 7 лютого, (початок о 13.30) матч розпочнеться зустріччю Олени Бондаренко (№1 збірної України) з Ципорою Обзилер (№2 збірної Ізраїлю). Потім зіграють Катерина Бондаренко (№2) і Шахар Пеєр (№1).

У неділю, 8 лютого, (початок о 12.30) розпочнуть перші номери: Олена Бондаренко - Шахар Пеєр. Потім другі номери: Катерина Бондаренко - Ципора Обзилер.

На парний матч попередньо заявлені такі пари: Марія Коритцева/Ольга Савчук - Шахар Пеєр/Юлія Глушко.

Згідно з правилами, учасників другого ігрового дня капітани команд можуть замінити.

Збірна України:

1. Олена Бондаренко (34 WTA - одиночний розряд. 11 WTA - парний розряд)

2. Катерина Бондаренко ( 59 WTA - одиночний розряд. 10 WTA - парний розряд)

3. Марія Коритцева (66 WTA - одиночний розряд. 50 WTA - парний розряд)

4. Ольга Савчук (117 WTA - одиночний розряд. 87 WTA - парний розряд)

Збірна Ізраїлю:

1. Шахар Пеєр (42 WTA - одиночний розряд. 19 WTA - парний розряд)

2. Ципора Обзилер (171 WTA - одиночний розряд. 274 WTA - парний розряд)

3. Юлія Глушко (358 WTA - одиночний розряд. 475 WTA - парний розряд)

4. Чен Аструго (531 WTA - одиночний розряд. 447 WTA - парний розряд)