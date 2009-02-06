Завтра в Україні буде до 14° тепла

Харків. 6 лютого. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються, у Криму - до 14° тепла.

Завтра в Україні очікується хмарна погода. Без істотних опадів, часом туман.

На дорогах північно-східної частини та в районі Карпат подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на півдні Криму до 6° тепла; вдень 2-7° тепла, у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 8-11°, в Криму до 14° тепла.

У Києві та області у суботу буде хмарно, без істотних опадів, часом туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°, по області вночі від 1° морозу до 3° тепла, вдень 2-6° тепла.