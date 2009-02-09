Склади з отрутохімікатами горять під Лозовою

Склади з отрутохімікатами горять на Харківщині, поблизу Лозової. Осередок займання виявили на території однієї з приватних фірм. Там зберігається близько 15-ти тонн кислотних отруйних речовин. Полум`я охопило більше ста квадратних метрів.

Керівництво району вирішило евакуювати 30-ть малюків місцевого дитсадка та 400-т учнів школи. На місці інциденту працюють рятувальники. На початку січня цього року в місті Лозова горів склад підприємства з утилізації освітлювальних приладів, а наприкінці літа в цьому самому районі вибухали снаряди на складі боєприпасів.

5 канал