Склади з отрутохімікатами горять під Лозовою
14:15, 09 лютого 2009Харьків
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Близько 450 дітей евакуйовані через небезпеку пожежі на складі...
Склади з отрутохімікатами горять на Харківщині, поблизу Лозової. Осередок займання виявили на території однієї з приватних фірм. Там зберігається близько 15-ти тонн кислотних отруйних речовин. Полум`я охопило більше ста квадратних метрів.
Керівництво району вирішило евакуювати 30-ть малюків місцевого дитсадка та 400-т учнів школи. На місці інциденту працюють рятувальники. На початку січня цього року в місті Лозова горів склад підприємства з утилізації освітлювальних приладів, а наприкінці літа в цьому самому районі вибухали снаряди на складі боєприпасів.
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