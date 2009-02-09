Рятувальники МНС локалізували пожежу на хімічному складі під Лозовою

Рятувальниками МНС локалізовано пожежу на хімічному складі у селі Катеринівка в Лозівському районі Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пожежа спалахнула сьогодні вранці у складському приміщенні ТОВ “Супіна Інтернешнл ЛТД”, на складі хімікатів. Підрозділи МНС на місце виїхали о 10.16.

Склад хімікатів площею 2000 кв. м і висотою 8 м, складається з 5 відсіків, стіни цегляні, перегородки і дах залізобетонні.

У відсіку, де виникла пожежа, зберігалися 15 тонн сипучих фунгіцидів на площі 77 кв. м у полімерних бочках, які звозились для утилізації.

Внаслідок хімічної реакції загорілися дерев’яні піддони та полімерні бочки з хімікатами, утворився шлейф диму розміром 50х2000 м над об’єктом.

Рятувальниками МНС до центрального будинку культури були евакуйовані 200 дітей з місцевої школи і дитячого садка. Через ЗМІ населення було попереджене про надзвичайну подію та отримало відповідні рекомендації.

Об 11.15 бійцями МНС пожежу було локалізовано. Станом на 13.30 хмара розсіялася.

На даний час ведуться роботи щодо засипання осередку пожежі піском.

Постраждалих немає. На місці працює оперативна група Головного облуправління МНС.