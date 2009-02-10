На міжбанку долар і євро пішли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0750/8,1925 грн./дол.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг» , ціни на російську валюту піднялися до 0,2220/0,2280, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,3945/10,5790.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на колишньому рівні – 1,2891/92 (четвер – 1,2891/92).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,7000/7,7900.