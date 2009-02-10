Кількість госпіталізованих курсантів збільшилась до 88

Кількість госпіталізованих у Військовий медичний клінічний центр Північного регіону військовослужбовців і курсантів факультету військової підготовки Харківського гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" збільшилося до 88 чоловік.

За інформацією регіонального медіа-центру Міноборони, причиною захворювання стало вживання в їжу м`яса, зараженого кишковою паличкою, повідомляє "SQ".

В кінці січня АК "Харківобленерго" відключила в деяких військових об`єктах електроенергію через борги по її оплаті.

В результаті м`ясо декілька днів зберігалося в холодильниках в розмороженому стані.

У медіа-центрі також повідомили, що обленерго має намір з 16 лютого знову відключити на військових об`єктах електроенергію.