Проти кого зіграють сестри Бондаренко

Сьогодні в Лондоні відбулося жеребкування плей-офф за вихід в Світову групу Кубка Федерацій.

Українські тенісистки, перші скрипки в якій грають харків`янки Олена і Катерина Бондаренко, зіграють на виїзді з Аргентиною. У разі перемоги, збірна вперше зіграє в Світовій групі, повідомляє «Кореспондент».

Аргентина в 1/4 фіналу першої Світової групи програла команді США - 2:3. Також за вихід в Світову групу подолаються Іспанія з Сербією, Франція із Словакей і Німеччиною з Китаєм.

Збірна України добула путівку в плей-офф Світової групи, перемігши на минулих вихідних в Харкові збірну Ізраїлю.