Проти кого зіграють сестри Бондаренко
18:16, 10 лютого 2009Харьків
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Сьогодні в Лондоні відбулося жеребкування
Сьогодні в Лондоні відбулося жеребкування плей-офф за вихід в Світову групу Кубка Федерацій.
Українські тенісистки, перші скрипки в якій грають харків`янки Олена і Катерина Бондаренко, зіграють на виїзді з Аргентиною. У разі перемоги, збірна вперше зіграє в Світовій групі, повідомляє «Кореспондент».
Аргентина в 1/4 фіналу першої Світової групи програла команді США - 2:3. Також за вихід в Світову групу подолаються Іспанія з Сербією, Франція із Словакей і Німеччиною з Китаєм.
Збірна України добула путівку в плей-офф Світової групи, перемігши на минулих вихідних в Харкові збірну Ізраїлю.
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