Українці через кризу вже почали економити на харчах (опитування)

Три чверті громадян України через кризу вже обмежили витрати на харчування.

Про це свідчать результати опитування, проведеного українською дослідницькою компанією GfK на замовлення Національного інституту стратегічних досліджень. Результати дослідження представив на прес-конференції в УНІАН директор інституту Юрій РУБАН.

На запитання, “чи довелося вам чи вашій сім’ї обмежити витрати на харчування в результаті економічної кризи?”, 63% опитаних відповіли “так”, 19% - “ні”, 12% - “скоріше так”, 6% - “скоріше ні”.

Крім того, 47% респондентів вказали, що у січні їм затримували виплатами з держбюджету зарплат, пенсій, стипендій чи інших соцвиплат.

Загострення кризи протягом останнього місяця відчули 90% опитаних.

Крім того, 67% опитаних не вірять, що тарифи на комунальні послуги для населення у 2009 році не будуть підвищуватися, 13% - “скоріше ні”, 8% - вірять, 7% відповіли “скоріше так”.

Опитування проведено методом телефонного інтерв’ю. Всього опитано 600 респондентів Максимальна можлива похибка становить 4%. Опитування проведене 10-12 лютого.