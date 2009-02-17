Курс валют у банках Харкова

Долар 8,1 – 8,22 грн.

Харків. 17 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 17 лютого: Мегабанк - покупка долара - 8,15 грн. (продаж - 8,35 грн.), євро - 10,4 грн. (10,9 грн.), Меркурій - 8,2 (8,3), 10,4 (10,9), Реал-банк - 8,22 (8,28), 10,4 (10,65), Факторіал-банк - 8,1 (8,28), 10,2 (10,55), Базис - 8,18 (8,28), 10,45 (10,77) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 17 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 16 лютого – 770.0000) 100 EUR – 982.9050 (на 16 лютого – 987.3710) 10 RUR – 2.2139 (на 16 лютого – 2.2282).

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