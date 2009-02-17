Уряд розгляне проблеми заводу ім. Малишева

Харків. 17 лютого. УНІАН. Кабінет міністрів України планує провести нараду, на якій розгляне проблеми Державного підприємства «Завод ім. Малишева».

Як передає «Сеть экстренного оповещения», про це в інтерв’ю медіа-групі «Об’єктив» повідомив перший заступник міністра промислової політики Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ.

За його словами, у Міністерстві промислової політики є свій погляд на вихід з проблемної ситуації, що склалася на заводі ім. Малишева. Всі пропозиції передані в Кабінет міністрів. «Сподіваємося, що цього тижня пройде нарада у прем`єр-міністра з приводу заводу ім. Малишева», - зазначив В.НЕМИЛОСТИВИЙ.