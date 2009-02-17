Аваков: де взяти гроші на метро, от у чому питання…

Харків. 17 лютого. УНІАН. На сьогодні з державного бюджет не виділено коштів для продовження будівництва харківського метро, але для консервації будівництва потрібно ще більше грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, відповідаючи на запитання, чи буде зупинене будівництво метро у Харкові через брак коштів.

При цьому керівник області вважає, що розподіл державних коштів відбувся несправедливо, і як приклад вказав на те, що Донецьк тим часом отримав з державного бюджету на будівництво метро 500 млн. грн.

«Прем`єр на засіданні уряду публічно мені пообіцяла виправити цю «технічну помилку». Але це зауваження навіть не потрапило до протоколу засідання Кабміну», - сказав А.АВАКОВ.

Водночас він зробив зауваження народним депутатам. «І я неодноразово, - зазначив губернатор, - запитував наших народних депутатів, особливо тих, хто голосував за бюджет - невже не вистачило совісті або відповідальності одним голосом вирішити це питання - не всі 500 млн. віддати Донецьку, а дати 120 млн. на завершення будівництва харківського метрополітену».

Говорячи про проблеми, які виникають, А.АВАКОВ наголосив, що консервація початого будівництва нових станцій у Харкові потребує значно більше коштів, ніж на його завершення.

«Потрібно до 200 мільйонів, щоб вирішити ситуацію. А в нас депутати деяких фракцій дозволяють собі демагогію на тему «як я люблю харків`ян». Я їм відповідаю - покажіть свою любов на прикладі держбюджету», - сказав А.АВАКОВ.

«Сьогодні, - додав він, - у мене немає рецепту як вийти з ситуації з метробудом. Я написав усюди, куди можна, поговорив, з ким було можливо, і тепер шукатиму додаткові шляхи мотивації наших державних керівників для того, щоб нам щось дали з держбюджету. З іншого боку, я розумію, що наповнення стабілізаційного фонду держбюджету, з якого потім ідуть всі ці витрати, річ ілюзорна, майже неможлива».