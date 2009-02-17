ТЕЦ-5 у провалі

Харків. 17 лютого. УНІАН. ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» завершила 2008 рік із збитком 27,482 млн. грн., тоді як за підсумками 2007 року чистий прибуток компанії становив 27,288 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

Минулого року компанія скоротила чистий дохід на 16,8% – до 513,176 млн. грн., валовий прибуток – на 25%, до 30 млрд. 727 млн. грн.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5, одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км. на захід від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

В даний час на ТЕЦ встановлені: два блоки з казаном ТГМЕ-464 і паровою турбіною Т-110/120-130 загальною тепловою потужністю 350 ГКал/г і електричною – 240 Мвт; один блок з казаном ТГМП-344 А і паровою турбіною Т-250/1-240 тепловою потужністю 350 ГКал/г і електричною – 300 Мвт; чотири водогрійних казана типу ПТВМ-180 продуктивністю по 180 ГКал/ кожен.

Генеральним планом розвитку передбачається будівництво двох блоків потужністю 250/300 Мвт і два водогрійних казана КВГМ-180. Із збільшенням потужності ТЕЦ-5 покриватиме потребу Харкова в теплі більш ніж на 50%.