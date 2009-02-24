В області палять автомобілі?
14:39, 24 лютого 2009Харьків
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Три випадки лише в понеділок
Харків. 24 лютого. УНІАН. Минулої доби на Харківщині офіційно зареєстровано три випадки загорання автомобілів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, протягом дня 23 лютого такі випадки сталися у Красноградському районі (на 62-му кілометрі траси Харків - Сімферополь горіла фура MAN-414),
в селищі Близнюки (на дорозі по вулиці Куйбишева горів автомобіль ВАЗ 2106), а також у Великобурлуцькому районі (на дорозі поблизу селища Канівцеве горів автомобіль ВАЗ-21104).
На місця подій виїжджали підрозділи МНС. Постраждалих у всіх трьох випадках немає, повідомили у прес-службі.
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