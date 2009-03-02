Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 2 березня. УНІАН. Середній курс купівлі в українських банках сьогодні знизився майже на 2%, порівняно з 1 березня, до 8,44 грн., продажу - на 0,4% - до 8,97 грн. за 1 дол. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні зменшився майже на 3,7%, порівняно з 1 березня, до 10,59 грн., продажу - на 2% - до 11,45 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні знизився на 4%, порівняно з 1 березня, до 0,2162 грн., продажу - підвищився на 1% - до 0,2576 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують за 8,46 грн./дол. - на 1,6% нижче, ніж 1 березня, продають по 8,95 грн./дол. - на 0,6% менше.

Євро в столиці купують у середньому по 10,60 грн. (на 3,6% дешевше, ніж 1 березня), продають - по 11,37 грн. (на 2,8% дешевше).

Комбанки столиці купують російські рублі в середньому по 0,2156 грн. (курс підвищився на 4% порівняно з 1 березня), продають - по 0,2631 грн. (на 3% дешевше).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«Даніель»: долар США – 8,50/9,00 грн., євро – 10,60/11,30 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Промінвестбанк»: долар США – 8,20/8,80 грн., євро – 10,50/11,36 грн., рубль – 0,21/0,265 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 8,50/9,00 грн., євро – 10,60/11,50 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,73588 грн., до російського рубля – 0,21556 грн.