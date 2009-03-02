На Харківщині оголошено штормове попередження
12:47, 02 березня 2009Харьків
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Сніг, вітер, ожеледиця
Харків. 2 березня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області оголошене штормове попередження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, протягом дня на території області падатиме мокрий сніг, спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Вдень по області та місту Харкову пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/сек.
Температура по області вночі 2°-°7 морозу, вдень від -2° до +2°. По Харкову вночі 3°-5° морозу, вдень від 0° до - 2°.
Всі райони Харківщини попереджені про ускладнення погодних умов, повідомили в Управлінні.
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