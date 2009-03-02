На Харківщині оголошено штормове попередження

Харків. 2 березня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області оголошене штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, протягом дня на території області падатиме мокрий сніг, спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вдень по області та місту Харкову пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/сек.

Температура по області вночі 2°-°7 морозу, вдень від -2° до +2°. По Харкову вночі 3°-5° морозу, вдень від 0° до - 2°.

Всі райони Харківщини попереджені про ускладнення погодних умов, повідомили в Управлінні.