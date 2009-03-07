Без тепла і води залишилися села Харківського району

Харків. 7 березня. УНІАН. Внаслідок поривів на лініях електромереж станом на 9.00 7 березня виникли проблеми з надання комунальних послуг з теплопостачання та водопостачання в Харківському районі та с. Серпневе Валківського району Харківської області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ОДА Андрія БЕСАРАБА.

За його даними, по Харківському району зупинена робота 4 котелень в селах Покотилівка (по вулицям Тимирязіва, 3; Кооперативна, 20; Кооперативна, 3; Інтернаціональна,3.) та в селах Лук`янці, Борисівка, Стрілече.

Без опалення залишилися: 24 житлових будинків, школа, дитсадок у Покотилівці, школи в Лук`янцях та Борисівні, школа, дитсадок, облпсихлікарня в Стрілечому. В селі Серпневе не працює котельня, без опалення залишається одна школа. Крім того, було зупинене централізоване водопостачання в Покотилівці.

За уточненою інформацією управління паливно-енергетичного комплексу, у зв`язку з різким погіршенням погодних умов в ніч на 7 березня (сильне обмерзання ліній електропередач) сталися численні обриви проводів і масове відключення споживачів від електропостачання.

До ранку 7 березня по області було відключено 16 фідерів (ліній електропередач), 232 електричні підстанції, а також повністю або частково знеструмлено 35 населених пунктів. В результаті негоди найбільше постраждали Зміївський, Богодухівський, Золочівський, Шевченківський, Дергачівський та Харківський райони області.

За даними управління, на середину дня практично всі відновні роботи, що проводяться силами «Харківобленерго» (41 аварійна бригада) було завершено. На цей час електропостачання Харківської області проводиться в штатному режимі.